دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تصريحات أثارت ضجة وانتقادات أدلى بها شقيقه سميح، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، والتي لفت فيها إلى "وقف الاستثمارات" في الوقت الحالي في مصر نظرا للأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الدولار.

وأوضح نجيب في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "لازم الناس ألا تفترض سوء النية في عيلة أو في شخص أو فرد زي سميح أو زيي لما نقول كلمة، أي الغرض من كلمة سميح الي بقول على فكرة مستثمرين كثير النهار ده خايفيين يجوا لأن مش عارفين سعر الدولار بكرا شكله ايه.."

وتابع قائلا: "ما قاله مفيش فيه حاجة غلط، الذي قاله هذا صحيح بخبرتنا وكلامنا مع مستثمرين آخرين واحنا لما نيجي نحضر بدراساتنا جدوى جديدة عندنا عنصر مش قادرين نحطه في المعادلة وهو سعر الدولار.."

وأضاف: "إحنا عيلة بتحب البلد مصر أكثر من نفسنا.. مش ممكن هو يبقى ليه غرض بغير خير مصر لما بقول كدة، الي حصل أنه لما هو لقى نفسه الكلام أخذ وفي ناس معينة انت عارف أنا قصدي على مين استعملوه وروجوه عشان ممكن يصير في غلط أو ضرر على مصر، والحقيقة هو أكثر واحد عنده مشاريع في مصر.."