نتنياهو عن أنباء وقف إطلاق نار وشيك في غزة: الحملة لم تنته بعد

القدس (CNN)-- قلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون كبار آخرون، الأربعاء، من أهمية فكرة حدوث وقف وشيك لإطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي، حيث قال نتنياهو: "الحملة لم تنته بعد".

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الشائعات عن وقف إطلاق النار كانت "سابقة لأوانها"، بينما أشار وزير الدفاع يوآف غالانت إلى ملاحظة أكثر تفاؤلاً بقليل، قائلاً: "آمل أن ننتهي قريبًا، لكننا مستعدون لخيار طول أمد" التطورات الجارية.

وتحدث الرجال الثلاثة، مساء الأربعاء، بينما كثفت إسرائيل والجهاد الإسلامي النار على بعضهما البعض عبر حدود غزة.

يأتي هذا فيما قصفت الطائرات المقاتلة والمروحيات التابعة للجيش الإسرائيلي أربعة مواقع يشتبه في أنها مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي في غزة، مساء الأربعاء، مع تكثيف الجانبين لهجماتهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أحدث أهداف للجيش الإسرائيلي كانت أربعة مجمعات عسكرية، بما في ذلك مجمعات تستخدم لتخزين الأسلحة من قبل القوات البحرية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش إن ضربات الجيش الإسرائيلي مستمرة، فيما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بانتظام، مُحذرة من إطلاق صواريخ قادمة من غزة.