إعادة الاعتبار للأسد تثير خوف اللاجئين السوريين من العودة القسرية

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تقرير ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- ربما بدت إعادة قبول النظام السوري ضمن أسرة الدول العربية يوم الأحد بالنسبة لملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، بمثابة انتصار لدكتاتور كان السبب الأساسي لنزوحهم وبؤسهم.

كانت جامعة الدول العربية قد رحبت بعودة سوريا إليها بعد تعليق دام 11 عامًا، مما منح الرئيس بشار الأسد شريان حياة سياسيًا رغم المعارضة القوية من بعض الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

جادل المدافعون عن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية بأن ذلك جزء من محاولة لإيجاد "حل عربي" للأزمة السورية بعد فشل جميع الجهود الأخرى على ما يبدو. وقال بيان صادر عن الجامعة يوم الأحد، إن الخطوة "تتناول الأزمات الإنسانية والأمنية والسياسية في سوريا، وانعكاسات الأزمة على دول الجوار، لا سيما عبء اللاجئين والإرهاب وتهريب المخدرات."

لكن البعض يشكك في قدرة الجامعة على إيجاد حل إنساني وعادل لأزمة اللاجئين، محذرين من أن التقارب مع النظام السوري قد يدفع الدول المضيفة إلى فرض عودة اللاجئين السوريين على الرغم من التهديدات المحتملة على حياتهم.

قال عمر الشغري، وهو لاجئ وناشط سوري مقيم في السويد، كان قد تم اعتقاله وتعذيبه من قبل نظام الأسد: "إن التطبيع مع نظام الأسد والترحيب به مرة أخرى في جامعة الدول العربية خطوة يمكن أن تجعل المحادثة حول إعادة اللاجئين إلى سوريا، وهو أمر محفوف بالمخاطر، شيئا طبيعيًا."

كما أعرب الشغري، الذي تم تهريبه من سوريا في العام 2015، عن خيبة أمله من "صمت الشعوب العربية"، والذي يقول إنها تسمح لحكوماتها العربية بالتصرف دون محاسبة.

في أعقاب الحرب الأهلية بين الأسد وقوات المعارضة التي سعت إلى الإطاحة به، فر أكثر من 14 مليون سوري من منازلهم بحثًا عن الأمان. وتشير التقديرات وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني. هناك أكثر من 6.8 مليون نازح داخليًا في سوريا، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وتقول الأمم المتحدة إن السوريين فروا إلى أكثر من 130 دولة، أغلبهم إلى تركيا المجاورة، والتي تأوي أكثر من 3.6 مليون. ذهب آخرون إلى لبنان والأردن والعراق ومصر. وفر الكثيرون إلى دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك.

وفقًا لاستطلاع أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2022 حول اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مصر ولبنان والأردن والعراق، قال 1.7٪ فقط منهم إنهم سيعودون إلى سوريا في الأشهر الـ 12 المقبلة، وحوالي 93٪ قالوا إنهم لن يعودوا، في حين قال 5.6٪ إنهم لا يعرفون.

"الرعب الملموس"

قال تشارلز ليستر، زميل كبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، لـCNN إن بيانات الاستطلاع "تعزز ببساطة المنطق الأساسي وراء كون أزمة اللاجئين لا تزال مستعصية على الحل."

وأضاف: "يمكن لدول المنطقة أن تضغط على الأسد لقبول إعادة كل الذين يريدون، لكن ذلك لن يغير الإرهاب الملموس الذي يشعر به اللاجئون الذين لن يختاروا العودة."

حتى قبل بدء التطبيع العربي مع نظام الأسد، حذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن اللاجئين السوريين يواجهون خطر العودة القسرية إلى ديارهم وسط مخاوف على سلامتهم.

اعتبرت الدنمارك - التي تستضيف أكثر من 35000 لاجئ سوري - في وقت سابق من هذا العام، أن المزيد من المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد آمنة للعودة.

وقد قوبل الإعلان بإدانة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة هيومان رايتس ووتش، التي قالت إن "على الدنمارك الامتناع عن القيام بأمور قد تكون مؤذية للاجئين وتفيد النظام."

قالت هيومن رايتس ووتش قبل شهرين فقط: "رغم تراجع الأعمال العدائية الفعلية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية تواصل إخضاع المواطنين لنفس الانتهاكات التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب".

قال ليستر إن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن "بعض اللاجئين الأشد ضعفا يمكن استهدافهم بالعودة القسرية".

واضاف: "لقد رأينا هذا بالفعل في لبنان وتركيا، وإلى حد محدود في الأردن أيضًا -من المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية"، مضيفًا أن "عمليات إعادة اللاجئين القسرية تعرض الضحايا لخطر شديد للغاية بالاضطهاد من قبل النظام، أو الفاعلين المرتبطين بالنظام."

في تركيا المجاورة، حاول الرئيس رجب طيب أردوغان وضع حد لقضية اللاجئين في البلاد، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف إلى تعزيز شعبيته قبل انتخابات هذا الأسبوع.

قال أردوغان في وقت سابق من هذا العام، إن المزيد من السوريين سيعودون إلى ديارهم "مع تحسن البيئة الأمنية في شمال سوريا"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية، نقلاً عن أردوغان قوله إن حوالي 550 ألف لاجئ عادوا حتى الآن إلى مناطق سورية "خالية من الإرهاب وأصبحت آمنة."

أدانت هيئات حقوقية مسعى تركيا لإعادة السوريين إلى ديارهم، قائلة إن الأوضاع في سوريا ليست آمنة.

وقالت الحكومة السورية في بيان مشترك مع السعودية الشهر الماضي، إنها تعمل مع شركائها "لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين"، كما شددت على أنها تعمل على "إنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم".

ومع ذلك، قد لا يكون لدى بعض السوريين خيارا، والضغط من أجل عودتهم يتزايد بالفعل، خاصة بعد قرار جامعة الدول العربية يوم الأحد. قال إتش إيه هيليير، باحث الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لـCNN: "يواجه اللاجئون السوريون بالفعل ضغوطًا للعودة إلى سوريا، رغم أنه من الواضح أن القيام بذلك غير آمن بالنسبة لهم، من قبل دول ثالثة تفضل عدم بقائهم"، مضيفا: "كلما ازداد التطبيع، كلما كان الضغط أعمق."

يشعر الشغري بالقلق على نفسه وعلى اللاجئين السوريين الآخرين. وقال إن بعض الحكومات، خاصة تلك التي يوجد بها قادة يمينيون، لن تتردد في إعادة السوريين إذا رأوا فرصة، مضيفًا أنه وغيره سيرفضون العودة.

وقال: "سوف نختبئ في الغابة، وسوف نختبئ تحت الأرض، أينما كان. إذا تمت إعادتي إلى سوريا، فسوف يتم تقطيعي إلى قطع صغيرة من قبل النظام السوري، لن أتمكن من الخروج من مطار دمشق".