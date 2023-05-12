جدل حول "أهم بند" باتفاق جدة بين "الدعم السريع" والجيش السوداني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنود اتفاق جدة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وسط جدل حول أي البنود يعتبر الأهم في هذا الاتفاق.

وكان الطرفان السودانيان قد وقعا، الخميس، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وكذلك أكد الطرفان، بحسب نص الإعلان على "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "سيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام، وعقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، ستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي".