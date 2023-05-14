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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الحاكم العسكري وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع، الفصيل العسكري المنافس له.

وقال بيان القوات المسلحة السودانية، الأحد: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

وأضاف البيان: "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".

وذكر البيان أن البرهان وجّه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

لم يكن هناك رد فوري من قوات الدعم السريع على هذا القرار.

استمرت الاشتباكات العنيفة في أنحاء السودان بين الفصيلين العسكريين المتناحرين منذ 15 أبريل/ نيسان، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.