نأتي نلتقط الصور ونغادر.. روتين غزة القاتم

"ضربات مباشرة".. صواريخ من غزة تطال مواقع عدة في إسرائيل دون إصابات

تحليل من اعداد بن ويدمان، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- صاح بلال نبهان بصوت أجش وعيناه حمراوان: "الصحفيون يأتون ويلتقطون الصور ويعودون إلى منازلهم!. يأتون ويلتقطون الصور ويعودون إلى المنزل."

كان نبهان جالسًا تحت شجرة بجوار أنقاض المبنى المكون من أربعة طوابق والذي كان منزله في السابق في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، والذي قصفته الطائرات الإسرائيلية قبل خمس ساعات فقط من وقف إطلاق النار ليلة السبت الذي أنهى 5 أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة وصواريخ الجهاد الإسلامي تجاه إسرائيل.

انتبهت لنبهان أول مرة عندما كان أقاربه يحاولون مواساته فوق الأنقاض التي كانت تحتوي على منزله في يوم من الأيام. كان نبهان عاملاً يوميًا، وكان يخاطر بالخروج كل يوم لكسب ما يكفي من المال لإطعام زوجته وأطفاله الأربع.

ردد قريبه حسام نفس الخيبة مع الصحفيين. قال لي: "ما نحتاجه هو أن يظهر لنا أحدهم بعض الرحمة."

دخلت هذه الأرض البائسة في روتين قاتم، فقد وقعت ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية اشتباكات بين النشطاء في غزة واسرائيل. وكان هذا الأخير الخامس عشر من نوعه منذ انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من غزة في منتصف عام 2005.

تمكن الوسطاء المصريون مرة أخرى في هذه الجولة من انتزاع تفاهم بشأن وقف إطلاق النار لاستعادة الهدوء النسبي مؤقتًا.

لم تضيع غزة أي وقت للعودة إلى إيقاع الحياة اليومية. في صباح اليوم التالي لبدء وقف إطلاق النار، فتحت الأسواق مرة أخرى. في اليوم التالي، عادت المدارس إلى العمل.

لم يتغير شيء جوهري بعد خمسة أيام من الضربات الجوية والهجمات الصاروخية.

لا يزال سكان غزة "يعيشون في علبة سردين"، كما أخبرني أحدهم منذ زمن بعيد.

تسمح إسرائيل الآن لحوالي 18 ألف عامل من غزة بدخول إسرائيل. لكن بخلاف ذلك، فإن الدخول إلى إسرائيل أو مصر يخضع لرقابة مشددة.

منذ زمن بعيد ترسخ الشعور بفقدان الأمل، ولم يعد للناس العاديين أي سيطرة أو رأي في مجرى الأحداث، وقد تعمق ذلك.

قال لي صلاح العجولي، أحد سكان مدينة غزة، بعد أن دمر منزله من جراء إطلاق النار: "يجب أن يفهم القادة السياسيون: هذه الحرب لا طائل من ورائها، جيل بعد جيل، يقتلون بعضهم البعض، لا نهاية لهذا."

لم يقل هذه الكلمات الآن، ولكن قبل 19 عامًا. وبالفعل، يبدو أنه لا نهاية لها.

في اليوم التالي لوقف إطلاق النار الأخير، قال مسلم، جزار في السوق الرئيسي لمدينة غزة: "سيستمر هذا الصراع حتى يوم القيامة."

لا توجد محاولة جارية لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. لم يعد هناك ما يسمى بـ "عملية السلام في الشرق الأوسط" وكل الضجة التي رافقتها. لا يوجد مفاوضون يتنقلون ذهابًا وإيابًا بين عواصم المنطقة للتوصل إلى سلام دائم وعادل.

فكما كتب الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في صحيفة هآرتس اليومية في اليوم التالي لبدء وقف إطلاق النار، "التفاهة المروعة لهذه الحرب الأخيرة تجعلها خطيرة للغاية ... المطر في الشتاء والحرب في الصيف. حرب كل عام، بلا سبب، لا تكسب شيئًا، بلا نتائج، لا منتصر ولا خاسر، فقط إراقة دماء دورية."

إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الدورة؟

لقد أدار العالم ظهره للصراع إلى حد كبير. فقد كانت هذه أهم أخبار CNN في التسعينات. بصفتي منتجًا شابًا ولاحقا مراسلا مقيما في عمان أولًا ثم في القاهرة، كنت مسافرًا منتظمًا إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية. منذ ذلك الحين، شتتنا الحرب على الإرهاب، الحرب في العراق، داعش والآن أوكرانيا.

الآن آتي مرة واحدة في السنة من أجل المواجهة السنوية بين مقاتلي غزة وإسرائيل. استمر القتال لبضعة أيام، ربما أسبوع. قمت بتغطيتها ثم غادرت.

كان بلال نبهان على حق، نأتي، نلتقط الصور ثم نغادر.