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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت قطر اقتحام وتخريب مبنى سفارتها في العاصمة السودانية، الخرطوم، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، السبت.

واتهمت وزارة الخارجية القطرية "قوات مسلحة غير نظامية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض قتالا مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/ نيسان.

وأشار البيان إلى أن طاقم السفارة القطرية تم إجلائه في وقت سابق دون أن "يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

ودعا البيان إلى تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان. كما دعا إلى ملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب "الفعل الإجرامي المشين".

وجددت قطر دعوتها إلى الوقف الفوري للقتال في السودان، وتطلعها إلى اتباع أطراف النزاع الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

وأدانت دول عربية، بينها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان واليمن، اقتحام السفارة القطرية.

قبل نحو أسبوع تعرض مبنى السفارة الأردنية للاقتحام والتخريب، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.