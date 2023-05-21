(CNN)-- قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، السبت، إن عدد القتلى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف بين فصيلين عسكريين متناحرين في 15 أبريل/ نيسان الماضي ارتفع إلى 850 على الأقل.

وأضافت اللجنة في بيان إن عدد الجرحى وصل إلى 3394 على الأقل، لافتة إلى أن 60 مستشفى "من أصل 89 مستشفى متاخم لمناطق الاشتباكات في أنحاء البلاد" خارج الخدمة.

وكان مبعوث السودان لدى جامعة الدول العربية دفع الله الحاج قد عرض في كلمته بالقمة العربية، الجمعة، العفو عن قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية إذا تخلت عن سلاحها، قائلا: "إذا اختارت قوات المتمردين السلام، فسنختاره، وإذا ألقوا أسلحتهم، فسيتم العفو عنهم، وأبواب القوات المسلحة السودانية مفتوحة لدمجهم إذا رغبوا في ذلك".

وجدد التأكيد على قدرة الجيش على هزيمة قوات "الدعم السريع"، متهما الأخيرة بـ"التسلل إلى المناطق السكنية، واستخدام المنازل والمستشفيات ثكنات عسكرية، واستخدام المدنيين الأبرياء دروعا بشرية".

وفي المقابل، نفت قوات "الدعم السريع"، في بيان، الاتهامات ووصفتها بأنها "معلومات خاطئة ومضللة".

وأضاف المتحدث باسم قوات "الدعم السريع" في البيان، أن "الوضع في السودان هو عكس ما نقله مبعوث قوات الانقلاب وأنصار النظام البائد"، معربا عن استعداده للتواصل مع الدول العربية.