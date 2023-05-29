ترحيب أمريكي سعودي بتمديد هدنة وقف إطلاق النار في السودان

أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

شاهد.. إطلاق نار في السودان قبيل انتهاء الهدنة الهشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لمدة خمسة أيام.

وقال بيان نشره حساب مكتب إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "ترحب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعت عليه في 20 مايو/ أيار 2023 لمدة خمسة أيام".

وأضاف البيان: "سيوفر التمديد الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل".

واعتبر البيان أنه رغم "عدم تنفيذه بشكل كامل"، فإن وقف إطلاق النار... مكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بمليوني شخص سوداني محتاج. سيسمح التمديد بمزيد من الجهود الإنسانية".

كان مقررا أن ينتهي وقف إطلاق النار يوم الاثنين.

تسبب القتال الدائرة في السودان في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة. في حين قرابة 350 ألف إلى تشاد ومصر وإثيوبيا.

وتحدثت الأمم المتحدة عن تقارير متزايدة بشأن العنف الجنسي والعنف الأسري بين النازحين، خاصة بين من ظلوا في داخل السودان.