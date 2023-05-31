أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية بين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية برعاية سعودية أمريكية، في مدينة جدة.

وقال بيان للناطق باسم الجيش السوداني، نُشر في صفحته عبر فيسبوك: "قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".

كانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد رحبتا يوم الاثنين، بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان لمدة خمسة أيام.

قدّرت الأمم المتحدة نزوح قرابة 1.4 مليون شخص جراء القتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان، الذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف المصابين. إلى جانب فرار قرابة 350 ألف سوداني إلى تشاد أو مصر أو إثيوبيا المجاورة.

وحذرت الأمم المتحدة من تقارير متزايدة حول العنف الجنسي والعنف الأسري بين النازحين، لا سيما بين من بقوا داخل السودان.