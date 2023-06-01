بث مباشر.. زفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة السيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تجري مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية، رجوة السيف في العاصمة الأردنية، عمّان.

وستُقام مراسم عقد القران في قصر زهران، حيث سيوقع ولي العهد ورجوة السيف على عقد القران، ثم يتوجهان من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر الذي سيسير في شوارع بالعاصمة، عمّان.

ويستقبل الموكب الأحمر بقصر الحسينية بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة، بعد ذلك، يتجه العروسان عبر فناء القصر وسط زفة أردنية تقليدية، قبل أن ينضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة للمنصة وتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وتستمر الأمسية بعروض متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، حيث سيحضرها أفراد من العائلة المالكة، بالإضافة إلى رؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأحداث لحظة بلحظة: