أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، لقناة "الحدث" السعودية، السبت، إن أكثر من 3000 شخص قتلوا في السودان منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل/ نيسان.

وقال إبراهيم أيضًا إن أكثر من ستة آلاف أصيبوا منذ اندلاع الاشتباكات.

وأوضح إبراهيم في تصريحاته لـ"الحدث" أن جميع مستشفيات إقليم غرب دارفور توقفت تمامًا عن تقديم الخدمات الصحية باستثناء عدد قليل من العيادات الصحية المتنقلة.

ومن أصل 130 مستشفى في العاصمة السودانية، الخرطوم، يعمل نحو 40 مستشفى حاليًا، لكن البقية توقفت بسبب الاشتباكات الدامية المستمرة.