بيان سعودي أمريكي: اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في السودان

أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن بيان سعودي أمريكي، السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي القتال في السودان، مدته 72 ساعة، يبدأ في صباح الأحد.

وقال بيان مشترك للوسطاء السعوديين والأمريكيين، نشره حساب وزارة الخارجية السعودية:" تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو/ حزيران) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم".

حسب البيان، اتفق الطرفان على الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. إلى جانب السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وحذّر البيان من أنه في حال عدم التزام الطرفين بالاتفاق، "سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

قٌتل أكثر من 3000 شخص في السودان منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل/ نيسان، حسبما قال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية.

وأضاف إبراهيم أن أكثر من ستة آلاف قد أصيبوا منذ اندلاع المواجهات.

ولا يعمل سوى 40 مستشفى في العاصمة السودانية، الخرطوم، من إجمالي 130 مستشفى، بسبب الاشتباكات الدامية المستمرة، وفقا لإبراهيم.