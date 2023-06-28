أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعا قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الشباب للانضمام إلى الجيش "لأداء واجبهم الوطني" ومواجهة "تهديد وجودي".

كما دعا البرهان، في رسالة بالفيديو بمناسبة عيد الأضحى، الناس إلى الدفاع عن منازلهم ضد قوات الدعم السريع.

وقال البرهان: "حجم المؤامرة يدعو الجميع للاستعداد واليقظة لمواجهة التهديدات الوجودية التي تواجه بلدنا".

وأضاف: "لذلك فإننا نطالب شباب الوطن، وكل القادرين على الدفاع عن أنفسهم، ألا يترددوا في أداء واجبهم الوطني، سواء في منازلهم، أو بالانضمام إلى القوات المسلحة".

انتقد نشطاء سودانيون الدعوة إلى السلاح، قائلين إن القوات المسلحة السودانية لن تكون قادرة على تسليم الأسلحة أو دعم المتطوعين بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من العاصمة.

وقال أحد سكان الخرطوم أحمد الفاتح لوكالة فرانس برس: "أنا ضد دعوة البرهان بقوله للشباب أن يحملوا السلاح والقتال مع الجيش، لأنه إذا لم يكن هؤلاء الشباب قاتلوا في معركة ولم يحملوا أي سلاح من قبل، فلن يكون لهم أي فائدة للجيش. بل على العكس قد يضر ذلك".

وقال ناشط آخر هو حمور زيادة: "قبل عام الليلة، كان البرهان وحميدتي يضربان الشباب بالرصاص في الشوارع. الليلة، يريد البرهان أن يأتي الشباب ويحملوا السلاح ضد حميدتي".

كان الناشط يشير إلى الرجلين اللذين يخوضان معركة في حرب السودان المتصاعدة. حميدتي، كما يُعرف بالجنرال محمد حمدان دقلو، هو رئيس قوات الدعم السريع.

في شندي، إحدى مدن ولاية نهر النيل، سلّح الجيش عشرات المدنيين، ادعى أيمن عثمان أحد السكان وشاهد عيان. لم تتمكن CNN من التحقق من الحساب.

على الرغم من إعلان الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار، قال السكان ومنافذ إخبارية إن طائرات عسكرية حلقت فوق مناطق مختلفة من ولاية العاصمة.

قال موسى أكبر، أحد سكان أم درمان، إن طائرات القوات المسلحة السودانية قصفت مواقع لقوات الدعم السريع في أم درمان، شمال ولاية الخرطوم.

قالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر إن طفلين على الأقل، 9 أعوام و 14 عامًا، أصيبا بجروح بالغة بعد "انفجار قنبلة" في الخرطوم.

خضع الطفلان لعملية جراحية في مستشفى قريب بالخرطوم قبل نقلهما إلى مستشفى آخر في مكان أكثر أمانًا، على حد قول منظمة أطباء بلا حدود.

وصف ويل هاربر، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، الأوضاع في جنوب الخرطوم، بأنها "جهنمية، وقال: "عانى هؤلاء الأطفال من القصف والضربات الجوية والإصابات والجراحة. في ود مدني، سيحصلون على الرعاية التي يحتاجون إليها في مكان لا يضطرون فيه إلى سماع الانفجارات دون توقف كل يو ".

يحتفل السودان بعيد الأضحى المبارك، وهو أحد أهم الأيام في التقويم الإسلامي، الذي عادة ما يشهد زيارة الناس للعائلات ويتشاركون الهدايا ويخرجون إلى الشوارع للاحتفال.

وقالت رقية الكنزي، التي عرفت نفسها على تويتر بأنها طبيبة في الخرطوم: "بإعلان هدنة جديدة في السودان، هل سيتوقف القصف والقتال في أيام عيد الأضحى ليحتفل السودانيون ويشعروا بظواهر العيد! أم أنها ستبقى وليمة بائسة كما وصفوها هذا العام !!

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في السودان تحذيرًا بمناسبة العيد، محذّرة الأطراف من أن الجرائم المرتكبة في زمن الحرب "ستتم متابعتها".

وقالت البعثة في بيانها: "وليكن عيد الأضحى تذكيرًا بضرورة توقف العنف. يجب أن يكون المدنيون قادرين على العيش في سلام وليس في نزوات عنيفة للأطراف المتحاربة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان في بيان "يجب تذكير هذه الأطراف بأن العالم يراقب وسيتم متابعة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في زمن الحرب".