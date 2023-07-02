القدس (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل ستستحوذ على سرب ثالث من طائرات F-35 المقاتلة الشبح من الولايات المتحدة الأمريكية، في صفقة جديدة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على توصية الجيش الإسرائيلي بشراء الطائرات في صفقة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

وستشتري إسرائيل 25 طائرة من طراز F-35، والتي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ليرتفع إجمالي أسطولها إلى 75 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه سيتم تمويل الصفقة من المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وتم تطوير F-35 كطائرة مقاتلة من الجيل الأحدث، ذات مقعد واحد مع قدرات تخفي متقدمة، وتم بيعها للعديد من القوات الجوية الغربية، مع المزيد من الطلبات عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.