توب 5.. الإمارات تعلق مفاوضات "F-35".. ومحمد رمضان يرد على "إساءة عنصرية"

من تعليق الإمارات محادثات صفقة "F-35" مع أمريكا، إلى رسالة رئيس وزراء إسرائيل التي تركها بعد لقاء محمد بن زايد، مروراً بتصريح رئيس الأركان الإيراني عن مباحثاته مع السعودية والإمارات، ورد محمد رمضان على "إساءة عنصرية" من رجل دين شيعي، وصولاً إلى كشف مجلة تايم عن شخصية العام 2021. إليكم ملخص توب 5 لأبرز وأهم الأخبار في الشرق الأوسط والعالم لهذا اليوم.

علقت الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرات "F-35" بسبب "متطلبات تقنية، والقيود السيادية والعملياتية وتقييم للمنفعة مقابل التكلفة"، وفق ما قاله مسؤول إماراتي الثلاثاء.

قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن مباحثاته حول قضايا المنطقة مع عدد من كبار المسؤولين الاماراتيين والسعوديين أفضت إلى "إزالة سوء الفهم إلى حد ما".

كشفت مجلة تايم الامريكية عمن اختارته كشخصية العام 2021، وهو إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا".

صنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت التاريخ هنا عندما التقى لأول مرة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي بلقاء مع أي مسؤول إماراتي هنا على الأراضي الإماراتية. التقى لمدة أربع ساعات، وهذا أطول بساعتين مما كان مقررًا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على انستغرام، فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يعترض فيه على مليارات الدنانير العراقية التي أُنفقت على حفله الأول في بغداد.