الجيش الإسرائيلي: لدينا 10 أهداف نبحث عنها في مخيم جنين

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن لديه عشرة أهداف رئيسية متبقية للبحث فيها بمخيم اللاجئين في جنين بالضفة الغربية. وقال إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 120 شخصا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الليل المزيد من أنشطة مكافحة الإرهاب في جنين ومخيم جنين، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي والسلطات الأمنية الإسرائيلية، وشرطة الحدود الإسرائيلية، الثلاثاء.

وأكد البيان: "تحركت قوات حرس الحدود الإسرائيلية بناء على استخبارات جهاز الأمن العام لتحديد وتحييد فتحة تحت الأرض تستخدم لتخزين عبوات ناسفة في قلب مخيم جنين. علاوة على ذلك، قام جنود الجيش الإسرائيلي بتحديد وتفكيك غرفتين للعمليات التابعة لمنظمات إرهابية في المنطقة".

وأردف قائلا: "قام جنود الجيش الإسرائيلي، خلال العملية، بتحديد مكان قاذفة قنابل يدوية في منطقة جنين وإبطال مفعولها، وعثروا أيضا على أسلحة ومعدات عسكرية في جنين وصادروها".

وخلص البيان المشترك إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل العمل في جنين ومخيم جنين.