دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صباح الأربعاء، خروج كافة قوات الأمن الإسرائيلية من مخيم ومنطقة جنين.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بتويتر، قال فيها: "بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لإحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين.. خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".

وفي تغريدة منفصلة سابقة نشر أدرعي مقاطع فيديو من عمليات استهداف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، قائلا بتعليق: "ردًّا على اطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو اسرائيل الليلة واعتراضها - طائرات حربية تغير قبل قليل على موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه دائرة المواد الكيمائية في منظمة حماس الارهابية وموقع آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابع لها".

وتابع قائلا: " تستهدف هذه الغارات قدرات تعاظم القوة والتسلح لدى منظمة حماس الارهابية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".