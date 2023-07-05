"هل تقول إن القتلى كلهم إرهابيون؟".. مذيعة CNN تضغط على عضو بالكنيست بشأن عملية جنين العسكرية

(CNN)-- ادعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مخيم جنين وذيله بين رجليه" وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وأضاف هنية أن "كل الخيارات لدعم مخيم جنين مطروحة على الطاولة، وتبقى المقاومة الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي وانهاء احتلال فلسطين".

وجاء في بيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه ورغم سقوط ضحايا فلسطينيين، فإن "المقاومة الفلسطينية لقّنت الاحتلال الإسرائيلي درسا والآن سيفكر مرتين قبل مهاجمة الشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الأربعاء، خروج كافة قوات الأمن الإسرائيلية من مخيم ومنطقة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على صفحته بتويتر: "بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لإحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين.. خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".