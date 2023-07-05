(CNN) -- قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، لشبكة CNN، إنه "يجب على الأمريكيين التدخل لأن إسرائيل يجب أن يوقفها الأمريكيون، وإلا فإن الوضع خطير للغاية بالنسبة لهم ولنا"، في إشارة إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أبو ردينة، في مقابلة مع إيليني جيوكوس مذيعة CNN في برنامج "Connect the World" أن "الجيش الإسرائيلي كان يهاجم مواطنين فلسطينيين لم يكن أي منهم يحمل أسلحة، ولم يكن أي منهم يذهب إلى تل أبيب لفعل أي شيء"، حسب قوله.

وتابع أن "ما حدث كان خطيرا للغاية، وهذه العملية العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا، وأن ينسحبوا من الأراضي الفلسطينية فورا، وإلا سيكون رد الفعل مروعا بالنسبة لنا"، وأردف بقوله: "لا نريد أن نذهب للحرب مرة أخرى، هذا عدوان إسرائيلي مستمر منذ عدة أشهر ".

يذكر أن العملية العسكرية استمرت حتى الثلاثاء، بعد يوم من عمليات التوغل التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا، وإصابة حوالي 100 آخرين، وقالت إسرائيل إنها "تستهدف إرهابيين فلسطينيين".