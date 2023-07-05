بفستان على شكل مشنقة.. شاهد كيف لفتت عارضة إيرانية الانتباه إلى علميات الإعدام في بلادها

خبيرة لـCNN: نظام إيران لا يُظهر أنه قابل للتصحيح أو للإصلاح وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر صلابة معه

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، إيران إلى وقف إعدام الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات وإتاحة الملفات القضائية المتعلقة بالمعتقلين.

وقالت حسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ورد أنه حُكم على ما لا يقل عن 26 شخصًا بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، ووجهت إلى العشرات آخرين تهم يعاقب عليها بالإعدام".

"الأكثر رعبًا، تم بالفعل إعدام سبعة رجال بعد إجراءات متسرعة شابتها مزاعم خطيرة بانتهاكات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".

واستشهدت حسين برئيس القضاء الإيراني الذي قال في مايو/ أيار إن إيران ستستمر في إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

اندلعت الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي في إيران وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة امرأة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية.

كما أثارت حسين القلق في ظل "التقارير التي ظهرت بعد شهرين من بدء الاحتجاجات عن سلسلة من حالات التسمم المزعومة في عشرات المدارس في 20 محافظة، مما أثر بشكل مباشر وغير مباشر على حقوق الإنسان لآلاف الفتيات، بما في ذلك حقوقهن في الوصول إلى التعليم".

ودعت حسين إيران إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المُفوضة، وضمان وصول البعثة إلى الشعب الإيراني "وجميع المتضررين الذين يرغبون في التواصل لديهم وصول آمن ودون عوائق لتقديم الأدلة".