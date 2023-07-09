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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان الأحد، أن مصر سوف تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، في 13 يوليو/ تموز 2023.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "مصر تستضيف في 13 يوليو/ تموز 2023، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".

وأضاف المتحدث في بيانه أن ذلك يأتي "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".

في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات واسعة بين قوات الجيش السوداني، ومليشيات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم وعدة ولايات ومدن سودانية أخرى. ولا تزال المعارك متواصلة حتى اليوم، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد مئات الآلاف.