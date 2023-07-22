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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على إعلان الجيش الأمريكي رفع أعداد قواتها في الشرق الأوسط ردا على محاولات إيران الأخيرة الاستيلاء على سفن تجارية، مقارنا ذلك بالوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وكوريا وغيرها من المناطق حول العالم.

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة على صفحته بتويتر: "أمريكا ترسل مقاتلات F35 وF16 ومدمرة صواريخ ووحدة مشاة بحرية وترفع مستوى تواجدها العسكري في الخليج العربي ردا على استفزازات ايرانية في الآونة الاخيرة. لا بديل لأمريكا كشريك أمني لدول الخليج العربي ولا بديل لها كحليف لأوروبا واليابان وكوريا وكل دولة تعيش بجانب قوى إقليمية توسعية".

وتابع: "أوروبا بجلالها لا تستطيع ان تعيش بدون حماية عسكرية أمريكية واليابان ثالث اكبر اقتصاد لا تستطيع التخلي عن الحماية الامريكية وكذلك كوريا وأستراليا.."

وأضاف: "هناك 750 قاعدة عسكرية امريكية في 80 دولة حول العالم وكذلك الامر بالنسبة دول الخليج العربي التي تعيش بجانب جار ايراني توسعي وصعب".