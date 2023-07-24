"إسرائيل لن تصبح ديكتاتورية".. مئات الآلاف من مناهضي نتنياهو يخرجون للشوارع

القدس (CNN)-- أقر الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل، الإثنين، بأغلبية 64 صوتًا مقابل لا شيء.

صوّت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالح مشروع القانون، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة".

بينما غادر جميع أعضاء المعارضة غرفة الكنيست أثناء إجراء التصويت عن طريق نداء الأسماء.

كان المشرعون الإسرائيليون أنهوا نقاشهم الماراثوني حول مشروع قانون "المعقولية"، وانتقلوا إلى ما يسمى بـ"القراءة الثانية"، وهي سلسلة من التصويت على التحفظات التي قدمها المشرعون، في محاولة لتأخير التمرير النهائي لمشروع القانون.

في وقت سابق الاثنين، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، عقب خروجه من المستشفى بوقت قصير، حيث تم زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب له نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما أظهرته صور من الكنيست.

كانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت اعتقال ما لا يقل عن 12 متظاهرا خارج الكنيست الإسرائيلي تزامنا مع القراءة الثانية لمشروع القانون.

وطوق متظاهرون الكنيست منذ الصباح الباكر، حاملين السلاح ويجلسون في الشوارع لإظهار معارضتهم لمشروع القانون.

يعد مشروع القانون هو الجزء الأول من خطة الحكومة متعددة الجوانب لإضعاف سلطة القضاء.

ويقول نتنياهو وحلفاؤه إنه من الضروري إعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.

وأثارت الخطة تهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع للخدمة إذا تم تمرير مشروع القانون، وتضع نقابة المحامين الإسرائيلية بالفعل خططًا للطعن في ذلك في المحكمة.