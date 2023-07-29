"مش ناوين تردوا الجميل؟".. تقرير أغنى 5 رجال في مصر يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته مجلة "CEO World" عن اغنى 5 أشخاص في مصر الأمر الذي أثار تفاعلا وتساؤلا من أحد النشطاء: مش ناويين تردوا الجميل لمصر؟"، وفيما يلي ترتيب الشخصيات وفقا لما أوردته المجلة:

ناصف ساويروس (7.5 مليار دولار) محمد منصور (3.6 مليار دولار) نجيب ساويروس (3.3 مليار دولار) محمد الفايد (2.1 مليار دولار) يوسف منصور (1.5 مليار دولار)

وفقًا لتصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، جاءت عائلة ساويرس المصرية بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء إفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار، حيث وبناء على تقديرات فوربس المعتمدة حتى 14 أبريل 2022، وصلت ثروة سميح ساويرس إلى 1.1 مليار دولار، بينما يمتلك شقيقه ناصف صافي ثروة 8.4 مليار دولار. وفي المقابل بلغ صافي ثروة نجيب 3.4 مليار دولار.

ومن بين العائلات العربية، جاءت عائلة منصور المصرية في المرتبة الرابعة بثروة تقدر بـ 5.1 مليار دولار، كما احتل الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته ذات التصنيف ليبلغ صافي ثروتهم المبلغ نفسه.