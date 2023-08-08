عبرت 30 كيلومترًا حافية القدمين.. قصة مروعة لامرأة حامل تهرب مع أطفالها الثلاثة من السودان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان الثلاثاء، إن أنباءً تفيد بتحلل آلاف الجثث في شوارع العاصمة الخرطوم مع وصول المشارح إلى "نقطة الانهيار"، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعدم وجود طواقم طبية.

قالت منظمة أنقذوا الأطفال: "إن المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة، والنقص الحاد في المياه، وعدم عمل خدمات النظافة والصرف الصحي، ونقص خيارات معالجة المياه، يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".

حذّر مسؤول في نقابة الأطباء السودانيين، عبد الله عطية، في مقابلة مع قناة "العربية" الأسبوع الماضي، من "الأمراض والكوارث الوبائية" بسبب اكتظاظ المشارح بالخرطوم.

تقاتل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للسيطرة على عاصمة السودان منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

قال سكان أم درمان، شمالي الخرطوم، لشبكة CNN إن القتال اشتد يوم الثلاثاء.

وقال مصعب، أحد سكان أم درمان، لشبكة CNN، إنه سمع قصفًا مدفعيًا كثيفًا وقصفًا طوال الليل، وأن عدة أحياء في المدينة تعرضت للقصف، بما في ذلك حي الثورة وكرري والأحياء القديمة في المدينة، بما في ذلك منطقة السوق الشعبي.

وأضاف مصعب، الذي ذكر اسمه الأول فقط لدواعي أمنية: "بدأ الجيش السوداني بقصف مراكز قوات الدعم السريع المنتشرة في أحياء مختلفة، ردت عليها قوات الدعم السريع بقصف منازل المدنيين ومناطق بالصواريخ المضادة للطائرات".

وتابع مصعب: "سقطت قذائف على مسجد اليوم في منطقة الراشدية وألحقت أضرارًا كبيرة به". وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مئذنة المسجد المتضررة.

قال مصعب إن عشرات الأشخاص نزحوا من منازلهم بسبب الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أحيائهم.

ذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها، إنها "حققت انتصارًا جديدًا في عدد من المناطق بأم درمان"، مدعية أنها قتلت أكثر من 170 جنديًا من القوات المسلحة السودانية، وسجنت 83 منهم.

في المقابل، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها فقدت أربعة من مقاتليها في القتال، وزعمت أنها ألحقت "خسائر فادحة" بقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل وجرح المئات من مقاتليها.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر يوم الإثنين إن معظم النازحين داخليًا بسبب الصراع هم من ولاية الخرطوم.

تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 2.2 مليون شخص فروا من الخرطوم وحدها.

وفر أكثر من 4 ملايين شخص من أعمال العنف في أنحاء السودان منذ اندلاع القتال في البلاد في منتصف أبريل/ نيسان.