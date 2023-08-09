دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت الملكة رانيا العبدالله على تقرير حول مصرع مهاجرين جراء غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعد تحركه من صفاقس في تونس.

وكتبت الملكة رانيا، في حسابها عبر منصة اكس (تويتر سابقا): "منذ مطلع العام الحالي، قتل نحو ١١ طفلا أسبوعيًا في رحلات عبور البحر الأبيض المتوسط. مآسي الغرق الكارثية هذه ليست حوادث منفردة، بل نمط متكرر".

وأضافت: "أطفال يتم خذلانهم في عالم بقي فيه خيارهم الوحيد اللجوء لمهربي البشر".

في وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن روايات ناجين، أن 41 مهاجرًا لقوا مصرعهم، بعد أن غرق قارب وهو في طريقه إلى إيطاليا. وكان بين الضحايا أطفال.

منذ بداية 2023، وصل 93700 مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر، حسب إحصاءات رسمية، في ارتفاع عن العام الماضي الذي شهد عبور 44700 خلال نفس الفترة.