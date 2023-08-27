دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك إلى مجموعة بريكس وما هي وملف العملة الموحدة وهيمنة الدولار بعد تلقي كل من مصر والسعودية والإمارات إلى جانب إيران والأرجنتين وإثيوبيا دعوة للانضمام إلى المجموعة.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "بريكس تكتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم 5 دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وأكثر من 40 في المائة من سكان العالم ونحو 26 في المائة من اجمالي الناتج المحلي العالمي كما تنتج دول هذا التجمع اكثر من ثلث انتاج الحبوب في العالم؛ هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للاقتصاد العالمي الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة.."

وتابع قائلا: "فهل سينجح هذا التكتل في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، هل التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ستكون بالعملات المحلية، هل سينجح بنك التنمية التابع لبريكس في التخلص من هيمنة الدولار هل سيتم انشاء مؤسسات اقتصادية تساعد الدول في تمويل مشاريعها تكون بديلاً للبنك الدولي وصندوق النقد التي تضع شروط غالباً ما تكون مسيسة وتعمل على خدمة مصالح معينة! هل سيتم انشاء عملة موحدة لهذا التكتل كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، ما هي التحديات والصعوبات التي قد تواجه هذا التجمع خاصة مع وجود خلافات بين الصين والهند! هل التوسع وانضمام دول اخرى يفيد هذا التكتل وهل هناك شروط ومعايير جديدة للانضمام."

وأضاف: "مازال الدولار يهيمن ويلعب دورا اساسيا في الاقتصاد والتمويل العالمي، واقتصاد أمريكا هو الاكبر في العالم بل و يشكل الدولار النصيب الاكبر في الاحتياطي النقدي العالمي منذ زمن طويل…. فهل ستنجح هذه التكتلات في تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية بين الدول و هل يشكل هذا التكتل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وأوروبا؟.. ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف".