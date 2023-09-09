زلزال المغرب.. توقعات عدد الوفيات بتقرير "المسح الجيولوجي"

(CNN)-- قامت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) برفع تقييمها للخسائر المرتبطة بزلزال المغرب، مساء الجمعة، من "محتملة" إلى "خسائر كبيرة محتملة"، قائلة إن هناك احتمالا بنسبة 34% أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي.

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- كما عززت الهيئة الأمريكية تقييمها للخسائر الاقتصادية، ذاكرة أن "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق"، لافتة إلى أنه "بشكل عام، يقيم سكان هذه المنطقة في هياكل معرضة للتأثر بشدة من الزلازل"، وأشار التقرير إلى أنه ورغم وجود بعض الهياكل المقاومة، إلا أن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين.

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- ضرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجة المغرب ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن.

- دعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.