الصليب والهلال الأحمر: حصيلة قتلى فيضانات ليبيا ضخمة.. وحوالي 10 آلاف مفقود

الشرق الأوسط
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الصليب والهلال الأحمر: حصيلة قتلى فيضانات ليبيا ضخمة.. وحوالي 10 آلاف مفقود
Credit: Libya Red Crescent Society

(CNN)-- قال تامر رمضان، رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، الثلاثاء، إن حوالي 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد الفيضانات المدمرة في ليبيا التي سقطت مع وصول الإعصار دانيال للبلاد.

وأوضح رمضان، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "حصيلة القتلى ضخمة وهناك نحو 10 آلاف مفقود".

وأكد رمضان: "حصيلة القتلى ضخمة، قد تصل إلى الآلاف، ولكن ليس لدينا رقم محدد في الوقت الحالي، حسبما تؤكد مصادرنا المستقلة".

ومن جانبه، قال الرئيس الإقليمي للاتصالات بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، لشبكة CNN، إن آلاف الأشخاص أصبحوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات العارمة في ليبيا.

وأوضحت مي الصايغ المتحدثة باسم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لشبكة CNN، أن الهلال الأحمر الليبي ليس لديه القدرة، والموارد ليست كافية".

وأكدت الصايغ: "فقد الهلال الأحمر الليبي ثلاثة متطوعين، والاتصالات معطلة".

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