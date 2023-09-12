داخلية ليبيا: 5300 قتيل على الأقل في الفيضانات

"كأنه مشهد من نهاية العالم".. فيضانات جرفت مبان كاملة وقتلت الآلاف في ليبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 5300 شخص قد لقوا حتفهم في الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا، وفقًا لوزارة الداخلية الليبية في حكومة شرق ليبيا المدعومة من البرلمان.

ونقلت الوكالة عن المسؤول بوزارة الداخلية محمد أبو لموشه، قوله إن "عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة".

وقال لموشه، إن فرق الإنقاذ المحلية تواصل البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين، مطالبًا بالتدخل الدولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو المفقودين.