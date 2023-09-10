دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الأحد، على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من المغرب، الجمعة، وقال إن "البلاء قد عم على أهل الأرض، وهو ما يعني أن سخط الله على أهل الأرض ما زال مستمرا"، مما أثار تفاعلا.

وكتب الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بسمه تعالي، ما دام البلاء على أهل الأرض مستمرا فهذا يعني أن سخط الله تعالى على أهل الأرض ما زال مستمرا".

وأضاف الصدر: "فقد كثرت الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والحروب بسبب الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد".

وأردف زعيم التيار الصدري: "فاتقوا الله وأكثروا من الاستغفار والصيام والصدقات وأكثروا الطاعات وهذا غير خاص بدين دون آخر".

وأوضح مقتدى الصدر في منشوره: "فالبلاء قد عم.. ولكن هو مطلوب من المسلمين أكثر من غيرهم.. ومن العراقيين بصورة مشددة.. قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، غفرانك ربنا وإليك المصير".

وختم الصدر منشوره قائلا: "فذكر إن نفعت الذكر ويتجنبها الأشقى". "فادفعوا البلاء بالذكر والطاعة وإلا فلات حين مناص".

وأثار منشور زعيم التيار الصدري تفاعلا بين مغردين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: