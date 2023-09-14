بين مراكش وتارودانت.. هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.6

آمال الإنقاذ تتلاشى مع تجاوز عدد القتلى 2900 شخص في المغرب

"الآن وقت العمل وليس الكلمات".. شاهد كيف رد مسؤول بداخلية المغرب على مذيعة CNN ودافع عن استجابة حكومته للزلزال

(CNN)-- قال شهود لشبكة CNN إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة شعر بها سكان مدينة تارودانت بجنوب المغرب، الخميس.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن الهزة الارتدادية وقعت بين مراكش وتارودانت على عمق 9.7 كيلومتر.

وقال عبد الرحمن من سكان تارودانت: "نعم، شعرنا بالهزة الارتدادية، كانت طفيفة، لكن الناس في قريتي، لسنا كُثر، فروا بسرعة وتجمعوا في مكان مفتوح، لا يزال هناك الكثير من الخوف في قلوبنا في هذا الوقت".

وارتفع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 2900 شخصا في حين تواصل السلطات المغربية جهود الإنقاذ، لكن الطرق المدمرة المؤدية إلى القرى، تؤثر على المساعدات المقدمة لبعض المناطق الأكثر تضررا.