شرح بالصورة.. كيف تسببت الفيضانات بكارثة مدينة درنة الليبية؟

(CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، الخميس، إن ما لا يقل عن 5000 شخص في ليبيا لقوا حتفهم بسبب فيضانات هذا الأسبوع، وذلك بعد مراجعة تقديراتها السابقة.

وكان عدد سكان مدينة درنة بشرق ليبيا، مركز الكارثة، يبلغ نحو 100 ألف نسمة قبل وقوع المأساة. وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 10 آلاف ما زالوا في عداد المفقودين. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام.

دمرت المباني والمنازل والبنية التحتية عندما ضربت موجة ارتفاعها 7 أمتار المدينة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت، الخميس، إن جثث الموتى تنجرف من جديد على الشاطئ.

ولكن مع مقتل الآلاف وما زال كثيرون في عداد المفقودين، هناك تساؤلات حول لما تسببت العاصفة التي ضربت اليونان ودول أخرى أيضًا في المزيد من الدمار في ليبيا.

ويقول الخبراء إنه بصرف النظر عن العاصفة القوية نفسها، فإن كارثة ليبيا تفاقمت إلى حد كبير بسبب مجموعة قاتلة من العوامل بما في ذلك عمر الأبنية والبنية التحتية المتهالكة والتحذيرات غير الكافية وتأثيرات أزمة المناخ المتسارعة.

درنة معرضة للفيضانات، وتسببت خزانات سدودها في خمسة فيضانات مميتة على الأقل منذ عام 1942، كان آخرها في عام 2011، وفقًا لورقة بحثية نشرتها جامعة سبها الليبية العام الماضي.

السدان اللذان انفجرا، الاثنين، تم بناؤهما قبل حوالي نصف قرن، بين عامي 1973 و1977، من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية. ويبلغ ارتفاع سد درنة 75 مترا (246 قدما) وسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب (4.76 مليار جالون). أما سد المنصور الثاني فيبلغ ارتفاعه 45 مترا (148 قدما) وسعة 1.5 مليون متر مكعب (396 مليون جالون).

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، أحمد مدرود، لقناة الجزيرة إن تلك السدود لم تخضع للصيانة منذ عام 2002.

لكن مشاكل السدود كانت معروفة، إذ حذرت ورقة جامعة سبها من أن السدود في درنة لديها "احتمال كبير لمخاطر الفيضانات" وأن هناك حاجة إلى صيانة دورية لتجنب الفيضانات "الكارثية".