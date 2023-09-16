البحر تحول من أزرق الى بني عكر.. ما الذي سبب كارثة درنة في ليبيا؟

كاميرا CNN في موقع الكارثة.. الفيضانات المدمرة في ليبيا هي الأسوأ

"تبدو كمنطقة حرب سقطت فيها قنبلة كبيرة".. مراسلة CNN تنقل المشهد في درنة بعد فيضانات ليبيا المدمرة

(CNN)-- كان طارق فهيم يصور مقاطع فيديو لتعبئة المياه خلف السد في وادي درنة في ليبيا في وقت متأخر من ليلة السبت. وحتى الساعة 1:30 صباحًا، كانت العاصفة دانيال مجرد رياح وأمطار.

وعندما عاد إلى منزله بعد ساعة، استغرق الأمر وقتا قليلا للغاية، بين اللحظة التي سمع فيها انفجار السد، والمياه المتدفقة تغمر شارعه.

وقال طارق: "كانت كمية المياه والسيارات التي كانت تدفعها تبدو وكأنها زلزال".

ونقل طارق العائلة إلى السطح، وصعدوا أعلى خزان مياه مع استمرار ارتفاع المياه. لقد نجوا. وأضاف عن الحي الذي يقطنه حول شارع الفنار: "ربما نجا 1% من الذين كانوا يعيشون في الطوابق الأرضية".

وعندما انخفض منسوب المياه تدريجيًا، عاد إلى الأسفل لتفقد أحوال جيرانه، "لكن كان هناك طين يبلغ ارتفاعه مترًا في الشارع"، كما يتذكر. ويقول: "فقط في 15 مبنى حولي، مات 33 شخصًا". وعندما بدأ في سرد أسماء أصدقائه الذين فقدهم، انهار في البكاء.

ومات الآلاف في مدينة درنة بشرق ليبيا، وما زال آلاف آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضرب فيضان كارثي المدينة، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وكانت أقدام طارق العارية مغطاة بالطين من السير في الشوارع الجانبية لمساعدة الجيران على المرور عبر حطام منازلهم. الصدمة والخسارة ظاهرة على كل وجه. يجلس الرجال أمام منازلهم المجوفة، بعضهم صامت والبعض الآخر ينتحب.

وعبر الشارع، يمر طلال فرتاس بما تبقى من متجر المجوهرات الخاص به، ويلتقط القلائد والأساور الذهبية من الوحل، ويقول: "تم جرف الخزنة، كل شيء ذهب".

ولم يتبق سوى آثار قليلة لما كانت تبيعه المحلات التجارية على طول الشارع. وتتدلى قطع معدنية من أسقف المتاجر المُدمرة. وترتفع الأنقاض المتراكمة على جانبي الطريق إلى أعلى حتى تصبح كومة من الحطام.

وعندما انفجر السدان خارج المدينة، أطلقا العنان لفيضانات قوية دمرت الكتل السكنية. والأجزاء الشرقية والغربية من درنة مفصولة الآن بأرض قاحلة من الدمار، تمتد عبر المدينة على طول الطريق إلى البحر المتوسط.

ويتنقل رجال الإنقاذ بين المباني المنهارة بحثًا عن ناجين دون أمل يذكر. فكل ما وجدوه تقريبًا هو جثث، ويُعتقد أن المزيد منها تحت أكوام الأسمنت المنهارة.

وبالعودة إلى شارع الفنار، يطلب رجل المساعدة في انتشال جثث أربعة أطفال من تحت الوحل.

وتتدفق المساعدات الدولية وبعثات الإنقاذ ببطء، لكنها بالكاد تضاهي حجم الدمار. قام المتطوعون المحليون وعمال الطوارئ من مختلف أنحاء ليبيا بما في وسعهم، في أعقاب الفيضان مباشرة.

وقال عبدالوهاب هارون، 21 عامًا، إنه انتشل 40 جثة من البحر، الأحد. وقام بربط حبل حول خصره متصل بخط من المتطوعين لمواجهة الأمواج العالية. وأضاف: "كان هناك قتلى في كل مكان، أطفال يبلغون من العمر بضعة أشهر، مسنون، نساء حوامل. هناك عائلات من 30 إلى 40 شخصًا ذهبوا جميعًا".

وتطوع هارون في نقطة لتجميع ضحايا المدينة أُقيمت في منطقة مفتوحة بجوار البحر. والرائحة الكريهة تملأ الهواء في كل مرة يتم فيها إحضار جثة.

ويحاول المسؤولون توثيق الهويات عندما يكون ذلك ممكنا، قبل الدفن الجماعي في موقع آخر. وتقوم شاحنة صغيرة بتبخير الهواء بشكل دوري، حيث يحذر الأطباء والمسعفون هناك من مخاطر صحية.

وقالت متطوعتان من درنة لشبكة CNN، إن الجثث التي رأتاها الآن لم يعد من الممكن التعرف عليها لأنها "جميعها تبدو متشابهة" أثناء التحلل.

وقالت إحداهن، وتُدعى أسماء عوض، إنها لا تزال غير مصدقة. وأضافت لشبكة CNN قبل أن تنفجر في البكاء: "كانت أجمل مدينة.. كنت أسميها حورية البحر، هل تعتقد أنها سوف تنهض مرة أخرى؟"

وعلى طول الكورنيش التالف، يقوم المتطوعون الذين يرتدون بدلات واقية بمسح البحر بحثا عن الجثث. وتحولت المياه الزرقاء إلى اللون البني الداكن. وتدفع الأمواج الأثاث المكسور إلى الشاطئ، بينما علقت المركبات المحطمة فيما تبقى من حاجز الأمواج في البحر.

ويقول إبراهيم حسن، رئيس خدمات الإسعاف في الكفرة، جنوب ليبيا: "من المحتمل أن يكون هناك أشخاص في هذه السيارات التي ترونها في الماء، ولكن ليس لدينا المعدات اللازمة للوصول إليهم".

ويحتاج إلى معدات ثقيلة وأكثر تطورا لانتشال هذه المركبات والبحث في المياه عن جثث من هم في عداد المفقودين.

وتقول إحدى المتطوعات وهي تنتظر وصول الجثث التالية: "كان هذا الوادي بمثابة جنة مليئة بأشجار الرمان".

ويقول عبدالوهاب: "لقد انتهت درنة".