وفيات والدمار في درنة حدث خلال 90 دقيقة فقط.. تصريحات لـCNN من الموقع

(CNN)-- يخشى جميع من تحدثت إليهم شبكة CNN في مدينة درنة الليبية، أن عدد الوفيات جراء الفيضان العارم الذي اجتاح المدينة سيرتفع بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

Credit: AFP via Getty Images

وأخبرنا المسؤولون أن الدمار والخسائر في الأرواح حدث في غضون 90 دقيقة أو نحو ذلك بعد انفجار السدين فوق درنة، مما أدى إلى اجتياح مياه الفيضانات للمدينة لتمحو أحياء ومنازل وبنية تحتية بأكملها، وحملها إلى البحر.

الناس في حالة صدمة، لقد شهد هذا البلد سنوات من الاضطرابات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 - لكن هذه الكارثة أصابت الليبيين بشدة، ويقولون إنهم ما زالوا غير قادرين على فهم ما حدث. لقد اعتادوا على الحرب والموت، لكن لا شيء كان يمكن أن يجهزهم لهذا، ويشعرون وكأن مدينة بأكملها قد تم محوها.

أثناء قيادة فريق CNN عبر أحد مداخل المدينة في الساعات الأولى من الصباح، كانت هناك لوحة كبيرة مكتوبة بخط اليد كتب عليها "حزن درنة"، جلس شابان بجانبها حول النار في شارع مظلم، وأقدامهم مغطاة بالطين وملابسهم مغطاة بالغبار.

ويتعامل المسؤولون في المدينة مع جهود البحث والإنقاذ وتصريف مياه الفيضانات ومساعدة النازحين، وهي مواقف لم يتعاملوا معها من قبل، في حين قال أحد المسؤولين لشبكة CNN إنه لا يعتقد أن البحث عن ناجين قد انتهى.