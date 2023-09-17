فيضانات ليبيا المدمرة.. أكثر من 11 ألف وفاة في درنة وتوقع بارتفاع عدد الضحايا

"تبدو كمنطقة حرب سقطت فيها قنبلة كبيرة".. مراسلة CNN تنقل المشهد في درنة بعد فيضانات ليبيا المدمرة

مستوى الموت والدمار في ليبيا أكبر مما تستطيع التعامل معه.. وبلدية درنة تطلب تدخلًا دوليًا

درنة، ليبيا (CNN)-- أفادت وزارة الصحة في حكومة شرق ليبيا، الأحد، أنها وثقت 3252 حالة وفاة في درنة حتى الآن بسبب الفيضانات المدمرة. وقال وزير الصحة في الإدارة الشرقية في ليبيا لشبكة CNN، إن أرقام الوفيات التي أبلغت عنها الأمم المتحدة، والتي نقلتها عن الهلال الأحمر الليبي، غير دقيقة.

وتوثق أرقام وزارة الصحة الجثث التي تم انتشالها ودفنها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أبلغ عن عدد أكبر بكثير من القتلى، إنه يستشهد ببيانات من الهلال الأحمر الليبي.

تواصلت CNN مع العديد من مسؤولي الهلال الأحمر للتعليق.

قالت فرق الإنقاذ الدولية، السبت، إن معظم جثث ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا لا تزال تحت الماء، داعية إلى توفير المزيد من المعدات والمساعدة في انتشال الجثث من البحر الأبيض المتوسط.

وتحدثت CNN مع أحد الفرق الدولية العاملة في ميناء درنة، التي قالت إن مئات الجثث التي رصدوها في الخلجان والخلجان الصخرية تحللت، وليس لديهم الإمكانيات لانتشالها.