البحر تحول من أزرق الى بني عكر.. ما الذي سبب كارثة درنة في ليبيا؟

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى بسبب الفيضانات المدمرة في مدينة درنة الساحلية شرق ليبيا إلى 11300 على الأقل، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر، السبت، رغم توقع استمرار جهود البحث للعثور على المزيد من الضحايا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن 170 شخصا آخرين لقوا حتفهم خارج درنة بسبب الفيضانات، في حين أنه وفي درنة وحدها، لا يزال ما لا يقل عن 10,100 شخص في عداد المفقودين.

وذكر التقرير أن "من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام حيث تعمل أطقم البحث والإنقاذ بلا كلل للعثور على ناجين"، مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا في شمال شرق ليبيا منذ هطول الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة دانيال.

ويقول الخبراء إن تأثير العاصفة تفاقم إلى حد كبير بسبب مجموعة مميتة من العوامل بما في ذلك عمر البنية التحتية المتهالكة والتحذيرات غير الكافية وتأثيرات أزمة المناخ المتسارعة.