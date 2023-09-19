وزير الدفاع الروسي يصل طهران لبحث تعزيز التعاون العسكري

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى طهران، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع القيادة العسكرية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية والإيرانية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الروسي - الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء، استقبال شويغو في حفل أُقيم في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، الثلاثاء، أن "زيارة وزير الدفاع الروسي، إلى إيران، جاءت بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري".

وأضافت الوكالة أن "شويغو وباقري سيعقدان اجتماعا ثنائيا يتناول، محاور عديدة، بما في ذلك السبل الكفيلة بتطوير الدبلوماسية الدفاعية، وتوسيع التعاون الثنائي، ومواجهة التهديدات المشتركة والإرهاب الدولي".