بيان يوضح مصير انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد صندوق النقد والبنك الدولي والمغرب، الاثنين، في بيان، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين ستعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفقا لبيان الذي نشر على موقع صندوق النقد، فقد قال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي: "منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/أيلول، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق الوثيق مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".

وأضاف البيان: "في إجراء هذا التقييم، كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها. وبناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، مع تكييف المحتوى مع الظروف".

وتابع: "بينما نتطلع إلى الاجتماعات، فمن الأهمية بمكان أن نعقدها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي".

وأضاف: "في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة المأساة كما أننا ملتزمون بضمان سلامة جميع المشاركين".