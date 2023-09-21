(CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن صفقة تبادل السجناء التي تمت مؤخرا بين أمريكا وإيران، وأفرجت واشنطن بموجبها عن أموال إيرانية تمثل "خطوة إيجابية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم، أنه "يأمل أن تستخدم إيران الأموال لأغراض جيدة لتشجيع العالم على فعل المزيد".

وعندما سُئل عن إمكانية حصول إيران على سلاح نووي وما يعنيه ذلك بالنسبة للسعودية، رد ولي العهد السعودي بقوله إن إيران إذا حصلت على مثل هذا السلاح، فإن المملكة "سيتعين عليها الحصول على واحد لأسباب أمنية ولموازنة القوى".

وأضاف: "نحن نشعر بالقلق إذا حصلت أي دولة على سلاح نووي هذا أمر سيئ، وهم لا يحتاجون إلى الحصول على سلاح نووي لأنه لا يمكنك استخدامه".

وأضاف: "أي دولة تستخدم سلاحا نوويا فهذا يعني أنها تخوض حربا مع بقية العالم".

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يرى هيروشيما أخرى، إذا رأى العالم 100 ألف قتيل فهذا يعني أنك في حرب مع بقية العالم، لذلك، لاستخدام هذا الجهد للوصول إلى سلاح نووي لأنه لا يمكنك استخدامه إذا كنت تستخدمه، يجب أن تخوض معركة كبيرة مع بقية العالم".