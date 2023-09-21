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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحديث عن "الويسكي الأيرلندي" وجهود التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأكد بايدن على أهمية "تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط"، وقال: "بدأ ذلك يتحقق مع الوقت من خلال مبادرات تاريخية بدأت في ولايات الإدارات السابقة. وتشتمل هذه المبادرات على الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي أعتبره واعدا جدا عقب اجتماع مجموعة العشرين في الهند، وهو ممر سيربط الهند بأوروبا من خلال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء مع نتنياهو، مساء الأربعاء: "أعتقد أن هذا أمر عظيم. ونحن نعمل على الكثير من الأمور الأخرى معا".

ورأى بايدن أن هناك تطورات تبعث على التفاؤل، وقال: "أعتقد أن أمامنا فرصة… أنا أعاني من التفاؤل الأيرلندي"، في إشارة إلى أصول الرئيس الأمريكي الأيرلندية.

وأضاف بايدن مازحا: "لو كنا أنا وأنت نتحدث منذ 10 سنوات عن تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لكان نظر أحدنا إلى الآخر وسأل: من منا كان يحتسي المشروب؟ ولكننا…".

وقاطعه نتنياهو ضاحكا: "الويسكي الأيرلندي الجيد"، ليرد بادن قائلا: "الويسكي الأيرلندي الجيد. لهذا لم أحتس يوما أي كأس".

وقال نتنياهو لبايدن: "أعتقد أننا نستطيع تحت قيادتك تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن هذا السلام سيقطع شوطا طويلا على الطريق نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي والدولة اليهودية ودفع السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين. هذا أمر في متناول أيدينا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أننا نستطيع أن نصنع التاريخ بالعمل معا ونخلق مستقبلًا أفضل للمنطقة وخارجها. ونستطيع أيضا مواجهة القوى التي تهدد ذلك المستقبل، وأعني بذلك إيران".