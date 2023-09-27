فاجعة حفل الزفاف في العراق.. والد العريس يكشف لـCNN وضع العروسين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف والد العريس الذي شهد عرسه حريقا راح ضحيته أكثر من 100 شخص، لـCNN أن العريس، إيفان، وعروسه، حنين، على قيد الحياة.

وقال والد العريس: "أُحمل صاحب قاعة الأفراح مسؤولية ما جرى في الحفل بسبب عدم وجود طفايات حريق أو معايير سلامة في القاعة".

وأشار والد العريس إلى أن العريس والعروس في المستشفى حاليًا يخضعان للعلاج بعد الحادثة.

ويعتنق غالبية سكان الحمدانية في محافظة نينوى، حيث وقع الحادث، الديانة المسيحية وقد كان الحفل لعروسين مسيحيين.

وأودى الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء بحياة 100 شخص وإصابة نحو 150 شخصا آخرين، وفقا لمديرية الدفاع المدني في العراق.