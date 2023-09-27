دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لقى ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين في الحريق الذي شب بصالة أفراح خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوى العراقية، مساء الثلاثاء.

Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة الأولى العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو "الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح".

Credit: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

وطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من وزيري الداخلية والصحة "بذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.