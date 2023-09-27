(CNN)— ارتفعت حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 100 وفاة و150 جريحاً آخرين إثر حريق اندلع في حفل زفاف في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوى العراقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن بيان وزارة صحة نينوى.

وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة الأولى العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما للتو، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".

وذكر بيان للدفاع المدني العراقي أن سبب الحريق هو "الألعاب النارية والشموع والمواد الأخرى التي استخدمت خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح".

وطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من وزيري الداخلية والصحة "بذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.