دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة للداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في منطقة الخليج تناول فيها موضوع الانتخابات الرئاسية في العالم العربي.

وقال السويدان في التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "في أي انتخابات رئاسية في العالم العربي أتوقع إعادة انتخاب الرئيس الحالي بنسبة تفوق ٩٠٪؜ (كانت ٩٩٪؜ لكن تم تعديلها حتى تبدو أكثر نزاهة)."

وكان السويدان قد أثار تفاعلا في وقت سابق حول تغريدة تطرق فيها إلى ما وصفه بـ"شيطان العرب" وتفاعلا آخر بعد تدوينات عن "تحرير" الحرم المكي قبل التعديل والاعتذار ملقيا باللوم على أشخاص يديرون صفحته كتبوا التدوينة دون العودة له.

ويذكر أن السويدان قد أكد انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين في تدوينات سابقة جاءت كرد على سؤال مباشر حول الأمر، إذ كتب صاحب حساب سعيد الناجي تدوينة مخاطبا السويدان في أبريل/ نيسان الماضي قائلا: "هل طارق السويدان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ انتظر إجابتك بصراحة وشجاعة"، ليرد السويدان حينها قائلا: "نعم".