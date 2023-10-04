الخمور المحلية في الكويت.. الداخلية تنشر صورا لمروجين ومضبوطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الداخلية صورا لأشخاص بقضايا تتعلق بالترويج للخمور المصنعة محليا.

جاء ذلك في تدوينة للداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، موضحة أن المقبوض عليهم عددهم 15 في 6 قضايا منفصلة بتهمة الترويج للخمور المحلية.

وقالت الداخلية في بيانها: "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي لمواجهة مرتكبي الجرائم وتطبيق القانون على الجميع، تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ’ادارات مباحث المحافظات‘ من ضبط 15 شخصاً من مختلف الجنسيات في (6) قضايا منفصلة وبحوزتهم (265) زجاجة خمر محلية الصنع وزجاجة خمر مستوردة.."

وأضافت أن المقبوض عليهم "جاري احالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".