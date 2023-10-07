"طوفان الأقصى".. الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

نتيناهو ردًا على هجوم حماس: نحن في حالة حرب وسننتصر فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وقف فوري لإطلاق النار، بعد هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - التي سمتها "طوفان الأقصى - وضربات إسرائيلية في نطاق قطاع غزة، السبت.

وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مُشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكدت الخارجية الإماراتية ضرورة :ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وقالت الوزارة إن الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها "تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".