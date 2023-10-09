نشر الاثنين ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2023

"لا يمكنهم الذهاب لأي مكان".. عقيد أمريكي متقاعد عن مصير سكان غزة بعد تحذيرات إسرائيل

شاهد لحظة انهيار برجين شاهقين أحدهما "برج فلسطين" بعد قصف على غزة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، من أن أي "تحركات حمقاء" ضد إيران سيقابلها "رد مدمر".

في مؤتمر صحفي، الاثنين، قال كنعاني إن المزاعم بأن إيران متورطة في هجمات حماس على إسرائيل، هي "اتهامات" لها "دوافع سياسية".

وأضاف كنعاني: "إن الاتهامات المتعلقة بإيران ودور إيران يتم إطلاقها لدوافع سياسية مختلفة وبهدف تبرير الفشل (الإسرائيلي) الذريع".

وقال كنعاني إن إيران قالت في المؤتمر الصحفي إنها تقترح عقد اجتماع خاص لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن "القضية الفلسطينية".

منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة حكومية دولية مكرسة لحماية قيم العالم الإسلامي، وتتكون من 57 دولة عضوًا من الدول ذات الأغلبية الإسلامية.