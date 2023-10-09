بعد سماع دوي.. طاقم CNN يحتمي من "وابل من الصواريخ" قرب حدود إسرائيل وغزة

"لا يمكنهم الذهاب لأي مكان".. عقيد أمريكي متقاعد عن مصير سكان غزة بعد تحذيرات إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مسؤوليتها عن قصف عدة مواقع "في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة".

شُوهدت عدة انفجارات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان وسط غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية، الاثنين.

وبحسب سرايا القدس، أصيب سبعة جنود إسرائيليين جراء القصف، إصابة أحدهم خطيرة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء.

وأظهرت لقطات حية بثتها عدة قنوات لبنانية، مروحيات إسرائيلية تحلق فوق المنطقة الحدودية، فيما يمكن رؤية تصاعد أعمدة الدخان. وشوهد معظم الدخان يتصاعد من مناطق غير مأهولة بالسكان ولكن ليس بعيدًا عن القرى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارات أصابت منزلاً خاليًا.

وقامت العديد من البعثات الأجنبية في لبنان، مثل ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتحديث نصائح السفر الخاصة بها للمواطنين في لبنان وحثتهم على توخي الحذر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، الاثنين، أن مروحياته قصفت الأراضي اللبنانية.